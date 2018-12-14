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Сергей Аксёнов: Украина продолжает дестабилизировать ситуацию в Крыму

Политика

Однако властям соседнего государства не удалось достичь серьёзных успехов

Сергей Аксёнов: Украина продолжает дестабилизировать ситуацию в Крыму
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Масла в огонь

Симферополь, 14 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Со стороны руководства Украины не прекращаются попытки дестабилизации ситуации в Крыму. Об этом 14 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам заседания республиканской антитеррористической комиссии.

«Именно на это и была направлена провокация украинских моряков в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших пограничников, которые действовали очень четко и профессионально, в полном соответствии с российскими законами и международными правовыми нормами», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, после киевской провокации в Керченском проливе, совершённой 25 ноября, киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу 15 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Чёрном море. На Украине ввели военное положение.

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