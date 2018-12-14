Вена, , 12:38 — REGNUM Работающая на разведку США и Пентагон американская компания Mission Essential через соцсеть LinkedIn ведет набор граждан Соединенных Штатов для участия в спецоперациях на территории Украины. Об этом со ссылкой на слова постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича сообщает 14 декабря ТАСС.

На заседании в Вене российский дипломат заявил, что Mission Essential подыскивает людей, свободно владеющих украинским языком и имеющих боевой опыт «для обеспечения секретных американских операций на Украине». По словам Лукашенко, указанные действия являются вкладом в милитаризацию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские каратели вместе с британскими инструкторами планируют химическую атаку в Донбассе.

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