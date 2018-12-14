В Крыму отмечают усиление террористических угроз

Симферополь, , 12:36 — REGNUM В Крыму сохраняется тенденция нарастания террористических угроз как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций. Об этом 14 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам заседания республиканской антитеррористической комиссии.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (связан с запрещенным на территории РФ меджлисом* — прим. ИА REGNUM ), а также законспирированные члены запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир"*», — написал руководитель региона на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, к местам постоянного проживания могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп.

«Реальную опасность представляет деятельность функционеров и сторонников радикальных исламистских организаций, идеологий и учений», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. В ФСБ заявили, что целью провокации является создание конфликтной ситуации. 26 ноября в 3 часа ночи проход по Керченскому проливу для гражданских судов вновь открыли.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ