Глава правительства Испании ищет новой встречи с лидером Каталонии — СМИ

Мадрид, , 12:40 — REGNUM На фоне нового витка конфликта между Мадридом и Барселоной премьер-министр Испании Педро Санчес ищет новой встречи с лидером Каталонии, председателем Женералитета Кимом Торрой. Об этом пишет газета ABC 14 декабря.

Вице-премьер Испании Кармен Кальво направила письмо властям Каталонии, в котором сообщает о проведении Совета министров 21 декабря в Барселоне и просит содействия в организации. Там же она пишет, что одновременно «было бы удобно» провести встречу между Санчесом и Торрой, чтобы «возобновить путь конструктивного диалога».

«Это прекрасная возможность продемонстрировать общественности нашу приверженность сотрудничеству и взаимопониманию, давая четкий сигнал в пользу сосуществования», — написала Кальво.

Письмо было отправлено спустя сутки, после того как пресс-секретарь Женералитета высказала сожаление, что правительство Испании не выдвигает никаких предложений о возможности встречи, ограничиваясь заявлениями через прессу.

21 декабря — не случайная дата. В этот день в 2017 году в Каталонии состоялись внеочередные парламентские выборы, назначенные правительством Мариано Рахоя как попытка разрешить кризис после октябрьского референдума о независимости. Однако большинство мест в парламенте досталось коалиции, выступающей за суверенитет автономии.

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