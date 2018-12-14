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Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж

Политика

В случае, если его не покинут курдские формирования

Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж
Aramis X. Ramirez
Турецкий солдат

Анкара, 14 декабря 2018, 12:28 — REGNUM  Вооруженные силы Турции войдут в сирийский город Манбидж в том случае, если его не покинут курдские формирования, заявил 14 декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Напомним, сирийский Манбидж является предметом спора между Турцией и США. Так, прошлая администрация главы Белого дома Барака Обамы обещала в 2016 году, что все бойцы курдских формирований покинут Манбидж и передислоцируются на восточный берег Евфрата после освобождения города от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что дорожная карта по урегулированию ситуации в Манбидже должна быть закончена с США до конца текущего года, а курдские отряды должны быть выведены из города.

Читайте также: Глава МИД Турции: Дорожную карту по Манбиджу нужно закончить до конца года

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Война в Сирии
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