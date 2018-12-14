Володин призвал молодежь проанализировать эффективность Конституции

Москва, , 12:09 — REGNUM Для депутатов Госдумы и всех остальных участников законодательного процесса весьма важно учитывать мнение молодежи при разработке и принятии законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

«Нам очень важен ваш взгляд на проблемы, на законотворческий процесс. Это неотъемлемая часть сегодняшнего разговора, учитывая, что многие из вас — молодые юристы, ученые, законодатели, политики, депутаты. Вы видите то, что, увы, мы не можем увидеть и обратить на это внимание. Поэтому, хотелось бы, чтобы диалог, который здесь состоится, позволил нам увидеть ту грань, которая видна вам. Надеюсь, решение этих вопросов поможет нам в будущем не только снять проблемы, но и более эффективно работать», — подчеркнул Володин.

В частности, отметил он, необходимо уделять особое внимание и анализу норм Конституции. Это позволит понять, насколько они эффективны и как они работают.

«Нам также важно анализировать нормы Конституции, насколько они показывают свою эффективность, насколько они реализуются. И, конечно, нам также важно, чтобы эта тема звучала на сегодняшнем форуме, так как мы с вами строим социальное, правовое государство», — отметил Володин.

Форум молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым» проходит 14−15 декабря в Московской области, на площадке Корпоративного университета Сбербанка. Мероприятие организовано Госдумой и Московским государственным юридический университетом им. Кутафина (МГЮА). При этом, как подчеркнул Вячеслав Володин, Сбербанк стал одним из организаторов форума именно потому, что он является одним из лидеров в сфере цифровой экономики.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф отметил работу Володина в том, чтобы самые современные технологии были имплементированы в повседневную деятельность Государственной думы.

«Мы очень много взаимодействуем, с тем, чтобы законодательное регулирование, инновационная деятельность и все, что связано с новыми технологиями в нашей стране не отставало от того, что есть в тех странах, где это находится в продвинутом состоянии», — сказал он в ходе выступления.

Греф также отметил, что со времен работы Володина в Администрации президента при его поддержке для губернаторов и вице-губернаторов проводились обучающие семинары.

Инициатором проведения мероприятия выступил Вячеслав Володин. Ранее он неоднократно проводил обучающие семинары по цифровой экономике как для депутатов Госдумы, так и для губернаторов, вице-губернаторов, представителей вузов, партий, а также региональных общественных палат.

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