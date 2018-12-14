Лидер партии АдГ в Тюрингии лишен депутатского иммунитета

Эрфурт, Германия, , 11:52 — REGNUM Лидер фракции правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьорн Хёке лишен депутатского иммунитета, передает канал n-tv 14 декабря.

Такое решение вынес комитет юстиции тюрингского ландтага. Основание — обвинения Хёке в использовании имени погибшей девушки в своих целях. Ранее политик опубликовал в Facebook фото Софии Лёше, путешествовавшей автостопом и убитой в Испании. По подозрению в ее убийстве был арестован водитель грузовика, мигрант из Марокко.

Родители Лёше не давали согласия на размещение фото дочери и заявили, что Хёке использовал имя девушки как инструмент для достижения своих политических целей. Прокуратура саксонского города Хемниц потребовала приостановки его депутатского иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Бьорн Хёке участвовал в акциях протеста против миграционной политики властей Германии в Хемнице в конце августа — начале сентября. Власти Германии возложили ответственность за волнения в городе на правые организации, в том числе на АдГ. Тогда спецслужбы начали интенсивно расследовать деятельность партии в Тюрингии и Саксонии.

Читайте также: Спецслужба ФРГ присмотрелась к деятельности партии АдГ в Тюрингии