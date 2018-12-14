Зюганов рассказал о своем единственном кредите

Москва, , 11:48 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал молодым парламентарием о своем опыте в финансовой сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

«Я брал кредит один раз в жизни… Я залез в кредит — купил телевизор», — сказал лидер партии, отметив, что его молодая семья иногда его использовала как стол.

Брать новые кредиты депутат Госдумы не намерен.

«С тех пор я зарекся брать кредит по одной причине — приходится отдавать», — сказал он на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».