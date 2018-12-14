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Зюганов рассказал о своем единственном кредите

Политика

Раз в жизни

Зюганов рассказал о своем единственном кредите
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов

Москва, 14 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал молодым парламентарием о своем опыте в финансовой сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

«Я брал кредит один раз в жизни… Я залез в кредит — купил телевизор», — сказал лидер партии, отметив, что его молодая семья иногда его использовала как стол.

Брать новые кредиты депутат Госдумы не намерен.

«С тех пор я зарекся брать кредит по одной причине — приходится отдавать», — сказал он на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

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Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
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