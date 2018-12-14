Евросоюз выпустил декларацию о нарушениях прав человека в Танзании

Брюссель, , 11:49 — REGNUM Парламент Европейского союза (ЕС) выпустил декларацию о нарушениях прав человека в Танзании, также выступая с предложениями по улучшению ситуации в стране. В декларации, выпущенной 12 декабря 2018 года, парламент ЕС обнародовал список нарушений прав человека в период с 2015 по 2018 год. Об этом сообщает портал Swahili Times.

Среди них — задержания оппозиционных лидеров, приостановление выдачи лечения больным СПИДом, сексуальные домогательства, запрет родивших ребенка девушкам возвращаться в школу, преследования за гомосексуальные отношения, препятствия деятельности политических партий и институтов, разрешенной конституцией, а также закрытие частных газет и радиостанций.

ЕС предлагает Танзании внести изменения в законы о СМИ, статистике, регулировании интернета, которые все вместе «нарушают право на свободу слова».

Брюссель также настаивает на подробном расследовании в стране жестокости по отношению к состоящим в однополых отношениях, а также дел о задержании и аресте лидеров оппозиционных партий и институтов, критикующих правительство.

Кроме того, ЕС призвал освободить политических заключенных, а также избрать Главного комиссара комиссии по правам человека в Танзании.