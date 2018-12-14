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Владелец телеканала «112 Украина» решил его продать

Политика

На Украине не соблюдается свобода слова, отметил собственник телеканала

Киев, 14 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  Собственник украинского телеканала «112 Украина» Эдуард Кац решил продать канал, сообщает 14 декабря «112 Украина».

По словам Каца, решение о продаже канала он принял в связи с тем, что украинский парламент и нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания препятствуют деятельности телеканала, ограничивают свободу слова и политизируют информационный рынок.

«К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала», — сказал Кац.

Он добавил, что обращался к европейским политикам с просьбой защитить телеканал, но из этого ничего не вышло.

Напомним, украинская власть постоянно оказывает давление на оппозиционные украинские СМИ, такие как NewsOne, «112 Украина», «Вести», «Страна.ua».

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Свобода слова в Европе
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