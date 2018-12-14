Россия – ЕС: о чём говорят итоги заседания Европейского совета

Москва, , 11:15 — REGNUM Руководителям стран — членов ЕС можно только посочувствовать: им непросто удерживать ситуацию в отношениях с Россией на нынешнем негативном, но все же не полностью деструктивном уровне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 декабря, комментируя принятые лидерами ЕС на саммите в Брюсселе решения в отношении санкций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры стран в ЕС на саммите в Брюсселе утвердили решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Вместе с тем предложение о введении новых санкций из-за инцидента в Керченском проливе было отклонено.

Здравомыслящим руководителям стран — членов Европейского союза можно только посочувствовать: по сообщениям о состоявшемся саммите ЕС чувствуется, насколько непросто было им удержать ситуацию в отношениях между ЕС и Россией хотя бы на уровне того негативного, но не полностью деструктивного, качества, которое мы имеем сейчас.

Решение Европейского совета носит компромиссный характер. Как ни старались этого добиться по инициативе Украины Польша, прибалтийские государства и Великобритания, агрессивность в отношении нашей страны после недавних известных событий в Керченском проливе усилена не будет. Формулировка, касающаяся «нарушений международного права», в современном мире, где сами страны — члены НАТО во главе со своим патроном — США постоянно нарушают это право, малозначима. А то, что для Запада применению нашей страной силы для защиты её безопасности и государственных интересов «нет оправдания», это и так давно известный нам факт.

Большинство в ЕС высказывается в пользу «снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов» на входе в Керченский пролив. Это заслуживает поддержки.

Что же касается «традиционных» санкций, то они носят не менее неудобный характер для самих стран — членов ЕС, чем для нашей страны, — ну и пусть живут с ними. Тем более жёстко, когда эти годы санкций закончатся без результата, но с серьёзными потерями для экономик стран — членов ЕС, они будут «благодарить» тех, кто эти санкции инициировал, — отметил Михаил Демурин.