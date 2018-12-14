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Патриарх Кирилл обратился к мировому сообществу по ситуации на Украине

Политика

Обращение патриарха Русской православной церкви направлено главам государств, международных организаций и мировых церквей

Москва, 14 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с массовыми нарушениями прав и свобод священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ МП, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», — подчеркнул патриарх.

Отмечается, что обращение патриарха Русской православной церкви направлено главам государств, международных организаций, мировых церквей, в том числе предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей Олефу Фюксе Твейту, генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасу Гремингену, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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