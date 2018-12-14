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В Чувашии задержан вице-премьер

Политика

Чиновника подозревают в использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы

Чебоксары, 14 декабря 2018, 10:44 — REGNUM  В Чувашии возбуждено уголовное дело министра вице-премьера — министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дело заведено 13 декабря следственным отделом Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Министра подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»).

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета», — говорится в сообщении.

Следственным органом Владимир Аврелькин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

По неофициальной информации, вечером 13 декабря министр был задержан на 48 часов. Сегодня, 14 декабря, в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Пресс-служба УФСБ недоступна для комментариев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии опровергли слухи о задержании вице-премьера

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