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Египет подал заявку на проведение Кубка африканских наций вместо Камеруна

Политика

Еще одним претендентом считается ЮАР, хотя Кейптаун пока не заявил о своем желании проводить это спортивное мероприятие

Каир, 14 декабря 2018, 10:39 — REGNUM  Египет подал заявку на то, чтобы заменить Камерун в качестве страны, принимающей у себя Кубок африканских наций в 2019 году, заявили 13 декабря в Футбольной ассоциации Египта, сообщает американское агентство Associated Press.

Такой шаг Египет сделал после того, как от участия за право проведения кубка отказалось Марокко. Помимо Египта, одним из возможных претендентов считается ЮАР.

Африканская конфедерация футбола установила срок до конца 14 декабря, когда страны могут направлять свои заявки на участие. Камерун, в котором первоначально планировалось провести кубок, был лишен такого права из-за низкого уровня подготовительной работы, а также продолжающихся боевых действий в ряде регионов страны.

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