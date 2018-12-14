США обеспокоены возможным применением РФ оружия с искусственным интеллектом

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо рассмотреть способы противостояния оружию на основе искусственного интеллекта, которое якобы могут применить Россия и Китай, об этом, как сообщает RT, заявили в Исследовательской службе конгресса США.

«Другие государства, особенно такие равные соперники, как Россия и Китай, активно занимаются вопросом широкого применения робототехники, автономных систем и искусственного интеллекта в военной сфере», — говорится в докладе службы.

В связи с этим возникают вопросы об ответных военных мерах Вашингтона, поскольку Москва и Пекин якобы не станут ограничивать «агрессивные варианты» использования роботов, отмечают аналитики конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой в качестве главных конкурентов Соединенных Штатов определяются такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом Вашингтон оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, её союзников и партнеров».

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