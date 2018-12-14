От деликатесов до туризма: Якутия на Днях Дальнего Востока в Москве

Якутск, , 10:37 — REGNUM На Днях Дальнего Востока в Москве Якутия в этом году сделала упор на деловой программе. Республика продемонстрировала инвесторам свои возможности для прорывного развития, но и про деликатесы не забыла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, как проходили мероприятия в рамках дней ДФО в столице, написала газета «Якутия». Врамках деловой программы республика представила Парк высоких технологий, Фонд развития инноваций, провела сессию «Инвестируй в Якутию» и помимо этого планирует открыть выставку в «Экспоцентре». По словам главы Якутии Айсена Николаева, основной упор республика в этом году делает на деловой программе.

На сессии «Инвестируй в Якутию» регион представил 13 проектов, в реализации которых руководство республики гарантирует всестороннее содействие и «полный режим благоприятствования всех институтов развития республики», заверил председатель правительства региона Владимир Солодов.

Парк высоких технологий стал одним из самых масштабных проектов года в республике, он позиционируется как центр инновационной экосистемы региона и Фонда развития инноваций. В рамках деловой программы также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с компаниями «Полюс», «Полиметалл», «Геопромайнинг», «Высочайший», руководством федеральных вузов, меморандумов о взаимодействии с руководством Минпромторга РФ, Торговым представительством России в Канаде.

Что касается ярмарки, то экспозиция республики стала самой посещаемой — выставку посетили несколько сотен тысяч человек, регион продемонстрировал весь спектр своих возможностей — от деликатесов до туризма. В «Деревню рыбака» за рыбой выстраивались очереди, в Москву из Якутии было привезено семь тонн рыбы. Москвичам также предлагалось купить самый северный в мире чай, разнообразные варенья, якутский мёд, произведения косторезного искусства, сувениры, обереги, украшения из серебра, меховые изделия и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Дальнего Востока стартовали в Москве 3 декабря. На Тверской площади открылись сразу несколько павильонов, один из них посвящён туризму. Центральным событием Дней Дальнего Востока станет молодежный фестиваль, который пройдет в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. В рамках фестиваля будет представлена образовательная программа, а также интересная экспозиция.