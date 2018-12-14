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Завершились очередные переговоры между Южной Кореей и США

Политика

Дональд Трамп, потребует увеличить общую сумму взноса до 1,8 триллиона вон

Завершились очередные переговоры между Южной Кореей и США
Иллюстрация: Usar.army.mil
Флаги США и Южной Кореи

Сеул, 14 декабря 2018, 11:10 — REGNUM  13 декабря завершились 10-е переговоры между Южной Кореей и США по вопросам специального взноса на оборону, сообщает KBS News.

Представители корейского МИД заявили, что корейская сторона согласилась с большинством вопросов на встрече, однако соглашение между странами так и не было достигнуто.

Затраты на оборону со стороны Кореи составляют 960 млрд вон ($850 млн) в год.

По сообщению американских СМИ, президент США Дональд Трамп потребовал увеличить общую сумму до 1,8 триллиона вон (~$880 млрд).

Кроме того, представители американской армии, находящиеся в Корее направили официальное письмо, в котором говорилось о том, что с апереля следующего года корейские сотрудники, работающие в войсках Соединенных Штатов должны взять неоплачиваемый отпуск, если переговоры снова зайдут в тупик.

На сегодняшний день более 10 000 граждан Южной Кореи работают на военных базах США.

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США и Южная Корея
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