В Киеве демонтируют памятник Суворову

Киев, , 10:19 — REGNUM Памятник русскому полководцу Александру Суворову будет демонтирован у входа в Киевский военный лицей им. Ивана Богуна, написал 13 декабря вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, военный лицей обратился к Киевской городской администрации с просьбой не заносить памятник Суворову в реестр памятников. Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия администрации поддержал обращение лицея.

Таким образом, памятник Суворову будет в дальнейшем демонтирован, подчеркнул Кириленко.

Отметим, абсурдности ситуации добавляет то, что Киевский военный лицей — это бывшее Суворовское военное училище, которое в 1992 году было преобразовано в лицей.