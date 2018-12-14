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В Киеве демонтируют памятник Суворову

Политика

О демонтаже попросил военный лицей, который раньше был Суворовским военным училищем

Киев, 14 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  Памятник русскому полководцу Александру Суворову будет демонтирован у входа в Киевский военный лицей им. Ивана Богуна, написал 13 декабря вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, военный лицей обратился к Киевской городской администрации с просьбой не заносить памятник Суворову в реестр памятников. Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия администрации поддержал обращение лицея.

Таким образом, памятник Суворову будет в дальнейшем демонтирован, подчеркнул Кириленко.

Отметим, абсурдности ситуации добавляет то, что Киевский военный лицей — это бывшее Суворовское военное училище, которое в 1992 году было преобразовано в лицей.

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