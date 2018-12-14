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На Украине оштрафовали три телеканала

Политика

Ранее на Украине ввели квоту в 75% на украинский язык на телеканалах

На Украине оштрафовали три телеканала
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Прерванный эфир

Киев, 14 декабря 2018, 10:15 — REGNUM  Три украинских канала были оштрафованы национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания за то, что в их эфире было мало украинского языка, сообщает 13 декабря пресс-служба национального совета.

Согласно сообщению, штраф в виде 5% от лицензионного сбора был назначен каналам «Взрослые каналы», «Киев» и «Телерадиокомпания полезное». У всех трех каналов в эфире было недостаточное количество украинского языка, что повлекло за собой штраф. Размер его составил почти 20 тыс. гривен ($720).

Напомним, в 2017 году на Украине начал действовать закон, который устанавливает квоту в 75% для украинского языка на телеканалах.

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