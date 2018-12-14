Пятница, 14 Декабря 2018 года
11:33:28 МСК

Не проработал и полгода: уволен советник премьер-министра Дагестана

Политика

Он освобождён от должности распоряжением председателя правительства региона

Не проработал и полгода: уволен советник премьер-министра Дагестана
jypsygen
Отставка

Махачкала, 14 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Советник председателя правительства Дагестана Алил Шурпаев по собственному желанию освобождён от занимаемой должности. Распоряжение об увольнении подписал премьер-министр республики Артём Здунов, передаёт 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Шурпаев был назначен на данную должность меньше полугода назад — 20 июня 2018 года. Вместе с ним тогда на пост советника председателя правительства Дагестана был утверждён и Муса Мазанов.

Читайте также: В правительстве Дагестана появится еще один представитель Татарии

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением от 15 октября на должность советника Артёма Здунова был назначен уроженец Татарии Ленар Сабиров. Он с 2009 по 2017 год возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Татарии. В 2012 году в течение четырёх месяцев Сабиров проходил службу в Унцукульском районе Дагестана в качестве врача сводного отряда.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить