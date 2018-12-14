НАТО поможет Украине в обезвреживании взрывоопасных предметов

Киев, , 09:52 — REGNUM Специалисты НАТО расскажут Украине о том, как правильно разрабатывать документы для работы с самодельными взрывными устройствами, сообщают 14 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, помощь будет оказана через трастовый фонд НАТО, в котором принимают участие 10 стран помимо Украины.

Фонд поможет Украине начать разработку совместимых с документацией НАТО документов при работе со взрывоопасными устройствами, а также будет проводить тренировку украинских саперов и оказывать им материально-техническую помощь.

Напомним, ранее первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что в Донбассе более 7 тыс. кв. км территории загрязнены взрывоопасными предметами.

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