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USAID запускает в Донбассе проект по предоставлению услуг

Политика

Американское агентство предложило помощь в оказании административных услуг

Киев, 14 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Агентство США по международному развитию (USAID) внедряет в Донецкой и Луганской областях Украины проект по оказанию административных услуг, заявила заместитель директора отдела программ по развитию демократии и управления миссии USAID на Украине Энн Хоппер, сообщает 14 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, USAID намерено создать в областях сеть центров, в которых будут оказывать административные услуги, в первую очередь для жителей отдаленных районов. Также американское агентство намерено оказывать административные услуги жителям ДНР и ЛНР.

Помимо оказания услуг USAID займется компьютеризацией учебных и медицинских учреждений.

Напомним, USAID было создано в 1961 году и является одним из эффективных инструментов «мягкой силы» США. Так, в России агентство было запрещено, так как оно пыталось влиять через гранты на политические процессы в стране.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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