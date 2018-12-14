В Японии начали засыпать песок под новую военную базу США

Токио, , 09:33 — REGNUM В Японии начали засыпать песок в прибрежной полосе в районе Хэноко на Окинаве, куда планируется перенести военную базу США Футэмм, сообщает 14 декабря Kyodo.

Отмечается, что для строительства военной базы необходимо будет засыпать около 157 га территории на берегу моря.

Вместе с тем, власти Японии приняли решение о засыпке несмотря на то, что в феврале 2019 года на Окинаве должен пройти референдум по вопросу переноса базы США в этот район.

Как сообщало ИА REGNUM, что американская база на Окинаве служит постоянным источником опасности для жителей префектуры. Военные США, которые несут службу на базе, пользуются принципом экстерриториальности, и законы Японии на них не распространяются. Случаи изнасилования и нападения на местных жителей американскими военными происходят постоянно.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что база Футэмма расположена в густонаселенном районе Гинован. Власти Окинавы постоянно требуют убрать базу с острова. Однако центральное правительство в Токио не может этого сделать, поскольку степень зависимости японских властей от США остается довольно высокой.

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