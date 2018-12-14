Законопроект о штрафах за овербукинг внесен в Госдуму

Москва, , 09:14 — REGNUM Пакет законопроектов о штрафах для авиакомпаний за овербукинг несли в Госдуму депутаты «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

За продажу билетов на рейс в количестве большем, чем предусмотрено посадочных мест, предлагается штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Авторы инициативы возмущены тем, что авиаперевозчик, допуская продажу билетов на борт воздушного судна сверх имеющегося количества пассажирских мест, заключает с потребителем, без его на то согласия, сделку, основанную на риске, и при этом является в сделке заведомо сильной стороной.

Ранее Госдума приняла пакет законов, направленных на борьбу с авиадебоширами.