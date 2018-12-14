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Сенат США определился с кандидатурой посла в Азербайджане

Политика

Ранее Литценбергер был старшим советником в Бюро по военно-политическим вопросам госдепа США

Вашингтон, 14 декабря 2018, 09:11 — REGNUM  Комитет по внешним связям американского сената утвердил внесенную ранее президентом США Дональдом Трампом кандидатуру посла в Азербайджане. Им стал Эрл Литценбергер. Об этом говорится в сообщении конгресса США.

Ранее Литценбергер был старшим советником в Бюро по военно-политическим вопросам госдепа США. До назначения на эту должность дипломат занимал посты в германском фонде Маршалла, в миссии США в НАТО, в посольствах страны в Сербии и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост посла США в Азербайджан Эрла Литценбергера 6 сентября 2018 года.

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Внешняя политика США
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