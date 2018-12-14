Украина и ЕС расширят сотрудничество в сфере оказания электронных услуг

Киев, , 09:11 — REGNUM Соглашение в сфере развития электронного управления подписали Украина и ЕС 13 декабря, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, соглашение подписали глава агентства электронного управления Украины Александр Рыженко и гендиректор европейской комиссии по информатизации Гертруда Ингестад. Благодаря соглашению Украина получит доступ к программе EC ISA2, где собраны единые стандарты предоставления электронных услуг.

Таким образом, Украина намерена еще сильнее интегрироваться в электронную систему ЕС по оказанию различных услуг.

Напомним, Украина взяла курс на евроинтеграцию после госпереворота в Киеве в 2014 году. Однако вместо развития собственной экономики власти Украины постоянно берут кредиты у ЕС и МВФ, а также продолжают вести братоубийственную войну на востоке страны.