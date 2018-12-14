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Президент Южной Кореи заменил 16 сотрудников Голубого Дома

Политика

Действия Мун Чжэ Ина были истолкованы как желание оживить экономику в 2019 году

Сеул, 14 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии своего третьего года на посту президента заменил 16 человек в Голубом доме, сообщает YTN.

Сообщается, что Мун Чжэ Ин в общей сложности заменил 16 сотрудников, включая заместителей министра стратегии и финансов, начальника службы государственных закупок, заместителя министра по делам малого и среднего бизнеса, заместителя министра земли, инфраструктуры и транспорта, заместителя управления службой безопасности.

Действия президента были истолкованы, как желание оживить экономику в следующем году.

Однако в ближайшее время в Голубом доме снова планируются перестановки кадров.

Президент сделал вывод о том, что в этом году правительству не удалось создать хорошие рабочие места, что было главной задачей государства.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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