Odebrecht должна выплатить Колумбии $260 млн за ущерб от коррупции

Богота, , 08:37 — REGNUM 13 декабря колумбийский суд обязал бразильскую строительную компанию Odebrecht выплатить компенсацию Колумбии в размере 800 млрд песо ($260 млн), сообщает агентство Prensa Latina.

Также суд отказал компании в заключении 10-летнего контракта с государственными структурами Колумбии. Решение суда стало ответом на иск Генеральной прокуратуры Колумбии, поданный в 2017 году.

Odebrecht привлечена к ответственности за коррупционную деятельность в Колумбии, которая нарушила «коллективное право на административную мораль». Согласно материалам расследования, бразильская компания выплачивала миллионные взятки с целью получить контракт на строительство автодороги Рута-дель-Соль II, которая должна была связать Боготу с карибским побережьем.

Компания Odebrecht получила мировую известность благодаря созданию крупной коррупционной сети, охватившей почти весь южноамериканский континент. Расследование ее деятельности привело к отставкам и тюремным заключениям крупных политиков в разных странах. Глава компании Марселу Одебрехт в 2016 году был приговорен к 19 годам лишения свободы. Впоследствии приговор сократили до 10 лет.

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