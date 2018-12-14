Митинг против передачи Курил Японии состоится на Сахалине 15 декабря

Южно-Сахалинск, , 08:42 — REGNUM Митинг против передачи российских Курильских островов Японии, запрещённый мэрией Южно-Сахалинска, состоится, как и было запланировано изначально — 15 декабря 2018 года. В нём примет участие депутат Государственной думы России Алексей Корниенко (КПРФ), который специально прибыл на остров, чтобы поддержать сахалинцев и курильчан. Об участии в митинге заявили трудовые коллективы рыбопромышленных компаний, других предприятий, сахалинские казаки, общественные организации и объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мэрия Южно-Сахалинска пыталась запретить митинг, отодвинуть его на 22 декабря, предновогодний день. Чиновники выдумали мифическое мероприятие в рамках спортивных игр «Дети Азии». Но, как выяснилось в штабе игр, никаких мероприятий на 15 декабря в рамках этого проекта не запланировано. Сегодня на остров прибыл депутат Государственной думы РФ Алексей Корниенко. Только что завершился круглый стол с его участием, на котором присутствовали и представители японских СМИ. Они с большим интересом и вниманием следят за ситуацией. И обязательно будут на митинге, который пройдет 15 декабря в 11 часов на площади Победы». Мэрия отменила «фейковое» мероприятие в рамках якобы игр «Дети Азии». У чиновников есть сегодняшний день, чтобы дать официальное разрешение на митинг 15 декабря. Но в любом случае, даже если разрешения не будет, люди все равно придут. Слишком много людей собрались идти на этот митинг. Официально нас уведомили о намерении принять участие коллективы рыбопромышленных компаний, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине и Курилах Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинцы зовут на митинг против передачи Курил Японии врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Придёт ли он на митинг — неизвестно.

Ранее по муниципалитетам Сахалина прокатилась волна пикетов под лозунгом «Не для того деды кровь проливали, чтобы вы Курилы продавали».