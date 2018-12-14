Макрон назвал гнев жителей Франции «законным и справедливым»

Брюссель, , 08:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что «ни одна страна не продвинется вперед, если не услышит эту часть законного гнева» своего народа. Об этом, как сообщает Le Figaro, глава государства заявил перед началом европейского саммита в Брюсселе.

«Я считаю, что этот ответ граждан был и законным, и справедливым, и важным для Франции, но он не препятствует стремлению контролировать наши расходы и поддержанию реформ», — добавил глава государства.

По словам Макрона, этот «гнев» был выражен «повсюду в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции объявил о введении в стране новых социальных и экономических мер, таких как повышение минимального размера оплаты труда, снижение налогов и премии для сотрудников.

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