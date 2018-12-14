СМИ узнали о «панике» в ЦРУ после слов Трампа в поддержку Путина

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США «впало в панике» после того, как во время июльского саммита в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп поддержал позицию президента России Владимира Путина по «российскому вмешательству» в американские выборы, пишет Business Insider.

Так, во время пресс-конференции Трамп заявил, что очень доверяет американским разведывательным службам, но отметил, что Путин категорически все это опровергает. Вместе с тем, глава Белого дома тогда добавил, что не видит никаких причин, зачем Москве надо было вмешиваться в американские выборы.

«Люди (в штаб-квартире ЦРУ) буквально впали в панику во время просмотра (пресс-коференции). На всех этажах. Людей это ошарашило», — пишет издание со ссылкой на анонимного чиновника.

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Однако, отмечает издание, Трамп после этого заявил, что оговорился, добавив, что согласен с выводами разведки относительно «вмешательства» России в выборы США.

Напомним, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия ведут внутриполитическую борьбу против команды главы Белого дома Дональда Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы и рычагом политического давления на Трампа является так называемое расследование «вмешательства» РФ в выборы президента США в 2016 году.

В 2017 году минюст США уполномочил спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на выборы 2016 года, а также связи или контакты между Россией и лицами из команды Трампа.

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