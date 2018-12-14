Уволенному новосибирскому министру здравоохранения нашли работу

Новосибирск, , 08:15 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский назначен руководителем новосибирского онкологического диспансера. Такое решение накануне, 13 декабря, приняла комиссия при губернаторе, сообщили сразу несколько местных СМИ. При этом официального заявления пока не последовало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласовали моё назначение главным врачом Новосибирского областного онкологического диспансера. С завтрашнего дня я главный врач областного онкодиспансера, обратно домой вернусь — я работал с 2011-й по 2014-й, я оттуда ушёл на должность министра», — приводит ресурс «НГС Новости» комментарий самого Иванинского.

На новом посту Иванинский сменит Владимира Войцицкого, который был уволен после проведённого в ноябре аудита.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, на сайте диспансера главврачом до сих пор числится Владимир Войцицкий.

Напомним, что Олег Иванинский был уволен с поста министра здравоохранения Новосибирской области 27 сентября 2018 года. На брифинге 1 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пост Иванинский покинул «в связи с тем, что те проблемы в сфере отрасли здравоохранения, с которыми мы столкнулись в течение последнего года, та оценка со стороны населения Новосибирской области положения дел в здравоохранении, требует более напористого активного подхода».

Руководителем новосибирского министерства здравоохранения был назначен занимавший до этого должность директора регионального центра крови Константин Хальзов.

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