Китай рад приветствовать у себя канадцев, не подрывающих безопасность КНР

Пекин, , 08:07 — REGNUM Законопослушным гостям не о чем беспокоиться, в отличие от тех, кто порывает национальную безопасность Поднебесной, заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, комментируя недавно принятые против двух граждан Канады меры принуждения, передает 13 декабря агентство Синьхуа.

«Китай рад приветствовать иностранных туристов у себя в рамках нормальных дружественных обменов, включая бизнес и учебу… До тех пор, пока они соблюдают китайские законы и нормы поведения, им не о чем беспокоиться», — заявил Лу.

По его словам, с января по ноябрь 2018 году канадцы совершили более 780 тыс. визитов в Китай, что намного больше, чем количество китайцев, посетивших Канаду за тот же период.

«Безопасен Китай или нет, пусть канадцы судят сами», — заключил пресс-секретарь, добавив, что Китай всегда дружественно относился ко всем иностранным гостям.

Как сообщало ИА REGNUM, меры принуждения были предприняты против двух граждан Канады, которых китайская сторона обвиняет в подрыве национальной безопасности КНР. Задержание канадцев произошло аккурат после того, как в Канаде по требованию США была задержана финансовый директор компании Huawei, которую США обвиняют в связях с Ираном в обход санкций США.

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