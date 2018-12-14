Теперь и в документах: в Германии вводят «третий пол»

Берлин, , 08:08 — REGNUM 13 декабря немецкий бундестаг одобрил введение опции третьего пола в документы о регистрации рождения, пишет газета Zeit-Online.

Постановление бундестага исполняет решение Федерального конституционного суда Германии от прошлого года. Суд установил, что обязанность индивида приписывать себя к мужскому или женскому полу является нарушением запрета на вмешательство в частную жизнь и запрета на дискриминацию.

Однако для выбора третьего пола (нем. divers) будет необходима медицинская справка. В некоторых исключительных случаях будет достаточно клятвенных заверений со стороны заинтересованного в выборе третьего пола лица.

ЛГБТ-активисты уже раскритиковали постановление, посчитав его недостаточным. Их возмутило требование медицинской справки о физических отклонениях от мужского или женского пола. По мнению активистов, третий пол нужно регистрировать и по психо-социальным параметрам.

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