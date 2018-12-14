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Премьер-министр Франции: рассмотрение конституционной реформы откладывается

Политика

Социальные меры предложенные президентом Франции подверглись критике со стороны оппозиции

Париж, 14 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что конституционная реформа, рассмотрение которой должно было начаться в январе 2019 года, откладывается из-за дебатов на местном уровне, связанных с акциями протестов движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

По его словам, исполнительная власть хочет оставить «дверь открытой» для дополнений или пересмотра положений, «чтобы учесть мнение французов во время дебатов».

Премьер-министр страны добавил, что исполнительная власть хочет, чтобы основные местные дебаты прошли в период с середины декабря по март. Вопрос о миграции будет включен в повестку дня, но не в форме отдельной темы, как первоначально предполагалось.

Известно, что дебаты в конечном итоге будут включать четыре темы: экологический переход, налогообложение, демократия и государственная организация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социальные меры предложенные президентом Франции подверглись критике со стороны оппозиции. Их назвали «дорогими и недостаточными».

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Политическая жизнь Франции
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