МИД Китая: задержанные канадцы подрывали национальную безопасность Китая

Пекин, , 07:55 — REGNUM Меры принуждения были предприняты против двух канадцев, подозреваемых в подрыве национальной безопасности Китая, заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает 13 декабря агентство Синьхуа.

В полном соответствии с китайским уголовному законодательству, Пекинское муниципальное бюро государственной безопасности и государственное бюро безопасности города Даньдун провинции Ляонин соответственно, приняли меры принуждения против двух граждан Канады 10 декабря текущего года, заявил Лу.

«Согласно тому, что мне известно, Пекинское муниципальное бюро государственной безопасности и государственное бюро безопасности города Даньдун провинции Ляонин уведомили канадское посольство в Пекине о произошедшем», — заявил Лу, отметив, что законные права двух канадцев будут в полной мере гарантированы.

Напомним, что 11 декабря китайские правоохранители задержали бывшего дипломата и гражданина Канады Майкла Коврига, затем стало известно о потере связи в Китае с еще одним гражданином Канады в Китае. А началось все с задержания в Канаде финансового директора китайской компании Huawei по требованию США.

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