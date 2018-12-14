В Южной Корее объявили о поправках в закон о пенсионной системе

Сеул, , 08:18 — REGNUM 14 декабря правительство Южной Кореи объявило о поправках в закон «о совершенствовании пенсионной системы», сообщает KBS News.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху лично сообщил о поправках.

По заявлению министра, план имеет 4 этапа:

1 этап: коэффициент накопительной пенсии снизится до 40%, коэффициент страховой пенсии останется тот же. До 2021 года пенсия составит 300 тыс. вон (~ 17 600 рублей).

2 этап: после 2022 года планируется увеличить пенсию до 400 тыс. вон (~ 23 400 рублей).

3 этап: увеличить коэффициент накопительной пенсии до 45%, страховой до 12%

4 этап: увеличить коэффициент накопительной пенсии до 50%, страховой до 13%.

Если не предпринять никаких мер, то уже к 2042 году пенсионная система придет в упадок из-за низкой рождаемости, замедления экономического роста и быстро стареющего населения. А к 2057 году пенсионный фонд будет исчерпан.