Президент Эквадора обсудил с китайским Премьером двусторонние отношения

Пекин, , 07:46 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел 13 декабря переговоры с президентом Эквадора Ленином Морено в Зале народных собраний в Пекине, где стороны обсудили сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути», сообщает агентство Синьхуа.

По словам Ли, с момента заключения двусторонних дипломатических отношений 38 лет назад, Китай и Эквадор достигли глубокого политического доверия, вылившегося в обильные плоды взаимного сотрудничества. И эти отношения стороны намерены совместно вывести на новый уровень.

«Мы должны сделать все возможное в рамках существующих механизмов, дабы ускорить сотрудничество в ключевых сферах, а также продвинуть экономические и торговые обмены на принципах рыночной экономики и международных правил, улучшить баланс и продвинуть двусторонние обмены», — заявил Ли.

Китайский премьер также выразил надежду, что Эквадор сможет предоставить китайским предприятиям лучшие условия для ведения бизнеса во имя взаимовыгодных результатов.

Морено, в свою очередь заявил о твердой приверженности его страны к принципу «одного Китая» в отношение Тайваня, а также высоко оценил помощь Китая в вопросах внутреннего социально-экономического развития Эквадора. В то же время, Эквадор намерен принять деятельное участие в развитии китайской инициативы «Нового шелкового пути», а также предоставить все условия для китайского бизнеса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора пробыл с официальным государственным визитом в Китай с 11 по 13 декабря по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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