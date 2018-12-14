МИД Германии: Берлин и Варшава должны вместе сплочать Европу

Берлин, , 07:30 — REGNUM 13 декабря в Берлине прошла встреча министров иностранных дел Германии и Польши Хайко Мааса и Яцека Чапутовича. Это уже вторая их встреча за последние несколько недель, сообщает официальный сайт немецкого внешнеполитического ведомства.

Министры договорились о темах, которые намерены совместно продвигать в Организации Объединенных Наций (ООН). В 2019 году обе страны будут непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Маас подчеркнул, что видит место Германии в этом органе как место Европы. Берлин и Варшава будут максимально координироваться с Парижем.

Стороны договорились провести в будущем году совместную церемонию, посвященную 75-й годовщине восстания в варшавском гетто. Также Маас и Чапутович высказались за создание мемориала в Берлине в память о жертвах оккупации Польши Третьим Рейхом.

Хайко Маас выразил благодарность польской стороне за организацию 24-го климатического саммита ООН в Катовице.

«Переговоры показали, что сегодня нас объединяет гораздо больше, нежели разделяет. Отсюда для нас вытекает задача. Ибо кто, если не мы — немцы и поляки — может работать вместе для сплочения Европы и помогать преодолевать новые разногласия?» — сказал Маас после беседы с Чапутовичем.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Берлине прошла конференция, посвященная столетию отношений между Германией и независимой Польшей. Выступая на ней, Маас покаялся перед Варшавой за преступления, совершенные в годы национал-социалистского режима на территории Польши.

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