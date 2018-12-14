Проблемы или рост? Почему мнения о заслугах Владимира Путина разделились

Барнаул, , 07:22 — REGNUM Те 55% граждан России, которые, согласно опросу «Левада-центра», полагают, что основные заслуги и ответственность за экономические успехи России и рост благосостояния граждан принадлежат президенту РФ Владимиру Путину, — это минимальная планка, процент разделяющих эту точку зрения может быть выше, считает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что глава государства в ответе и за рост благосостояния, и за проблемы в стране, он пояснил:

«Можно по разному относиться к результатам социологических опросов. Но полагаю, что 55 процентов граждан России, которые, согласно опросу «Левада-центра» считают, что рост благосостояния — заслуга Путина, — это минимальная планка, которая сейчас есть, этот процент может быть выше.

Старшее поколение помнит уровень жизни конца 90-х годов, когда Владимир Путин фактически принял страну, возглавив правительство, а потом победив на выборах. Многое было в то время связано с ценой на нефть. Если мы отмотаем назад временной промежуток, то увидим, что в начале 2000-х годов стоимость нефти была в районе 20 долларов за баррель. Далее последовал рост, а максимальный пик нефтяных котировок (более 100 долларов) пришёлся на 2008 год.

Мы прекрасно понимаем, что наша экономика частично зависит от стоимости нефти и то, что на внешнем рынке поставка нефтепродуктов и газа является одним из приоритетов во внешнеэкономической деятельности. Но в те годы это было основное, что позволяло развивать страну. И в этом есть зависимость. Сейчас мы наблюдаем 65 долларов за баррель. Бюджет свёрстан даже на меньшую сумму по доходам от продажи нефти. И теперь эти 55 процентов граждан России, отметившие заслуги Путина в росте благосостояния, могут увеличиться. Не хочу напрямую связывать ситуацию с ростом нефти, но, по крайней мере, с уровнем благосостояния населения, конечно, это связывается.

Есть и проблемы, но они связаны, прежде всего, с закредитованностью граждан, молодых семей, которые не оценивают свои возможности в приобретении дорогостоящих вещей, недвижимости, техники. Тем более что действует упрощённая процедура получения кредита. С одной стороны, хорошо, что банковская система развивается, но с другой — у тех, кто попал в долговую яму, появляется озлобленность и поиск виноватых. И когда нет возможности проанализировать собственные ошибки, начинают искать. Любимое наше занятие — это ругать власть.

Но когда жалуются на то, что цены растут, почему то не думают, что они всегда растут, во всём мире — и так называемый обязательный процент инфляции всегда присутствует. Как показатель — события во Франции, где начались волнения в связи с резким ростом цен на бензин. Но обозначенные «Левада-центром» 55 процентов граждан России, отметившие заслугу Путина в росте благосостояния, — это срез сегодняшнего дня. В 2010—2014 годах мы видели максимальную его поддержку.

К сожалению, рынок, в том числе топливный, сейчас нестабилен, и различные ситуации как во внешней, так и во внутренней политике, могут сказываться на благосостоянии нашего государства. Ну и средства в бюджете — это инвестирование, в том числе в экономику, не только средств частного капитала, но и государственных корпораций: уровень их доходов позволяет развивать отрасли. Поэтому с учётом заявленных национальных приоритетов рост благосостояния при президенте Владимире Путине в перспективе возможен. К тому же есть уже уверенность, что 23 триллиона рублей будет направлено на финансирования национальных проектов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что основные заслуги и ответственность за экономические успехи России, рост благосостояния принадлежат президенту РФ Владимиру Путину, высказалось большинство опрошенных (55%) граждан России по итогам опроса, проведенного «Левада-центром». Также выяснилось, что такое же количество респондентов считают президента РФ ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Гораздо меньшие заслуги по росту экономики приписывают жители России губернаторам (5%) и предпринимателям (7%).