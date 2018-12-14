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Совет ЕС не стал вводить новых санкций против России

Политика

В то же время было решено продлить ранее введенные экономические санкции

Брюссель, 14 декабря 2018, 07:15 — REGNUM  Представители стран Евросоюза не стали вводить в действие новый пакет антироссийских мер из-за инцидента в Керченском проливе. Это следует из текста опубликованной на сайте совета ЕС резолюции по итогам саммита в Брюсселе.

В то же время в документе указано, что Европейский совет «выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с произошедшим в Керченском проливе». Глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter написал, что по результатам саммита в Брюсселе принято решение продлить ранее введенные экономические санкции в отношении России в связи с «нулевым прогрессом» в реализации Минских соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря украинский президент Пётр Порошенко провёл встречу с главой совета ЕС Дональдом Туском, на которой предъявил весь перечень жалоб на Россию — от «ползучей оккупации» Азовского моря — до «невыполнения» Россией Минских соглашений. Украинский лидер призвал Евросоюз продолжить ужесточать санкции в отношении России.

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