Кресло главы аппарата Белого дома может занять экс-губернатор Нью-Джерси

Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Встречу с Крисом Кристи — одним из претендентов на пост главы аппарата Белого дома — провел американский президент Дональд Трамп, сообщает Axios.

Встреча с Кристи, бывшим губернатором американского штата Нью-Джерси, состоялась 13 декабря. Об этом сообщил неназванный источник, подчеркнувший, что именно этого кандидата, вероятно, предпочтет Трамп.

Напомним, ранее стало известно о другой кандидатуре на указанную должность: на нее также претендует Джаред Кушнер, помощник Трампа и его зять. Сейчас должность занимает Джон Келли, который к концу года уйдет в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, источник в Белом доме проинформировал СМИ, что это кресло вряд ли займет соратник Трампа Марк Медоуз, потому что он больше нужен президенту в конгрессе.

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