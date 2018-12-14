В Сирии амнистированы тысячи дезертиров

Дамаск, , 05:39 — REGNUM Свыше 16,5 тысяч сирийцев, дезертировавших из армии за время войны, амнистированы в Сирии, сообщил журналистам Мухаммед Ганджу Хасан, глава управления военной юстиции САР.

По его словам, соответствующий указ подписал сирийский президент Башар Асад. Действовать амнистия начала с 9 октября 2018 г. — и она «пользуется спросом». Ежедневно рассматривается около ста обращений.

«На сегодняшний день амнистию получили более 16,5 тыс. военнослужащих, покинувших свои воинские части во время войны», — заявил Хасан.

По словам сирийца, амнистированный обязан в течение суток возвратиться в оставленную им часть.

Напомним, это не первая амнистия дезертиров, объявленная Асадом. Так, подобная мера предпринималась в 2015 году: тогда уклонистам давался месяц на явку с повинной, теперь — четыре месяца.