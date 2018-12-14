Меркель: Евросоюзу стоит подготовиться к «жесткому Brexit»

Брюссель, , 05:24 — REGNUM Евросоюз хочет сохранить достигнутое с Великобританией соглашение по Brexit, однако ЕС должен готовиться и к варианту выхода Соединенного Королевства без соглашения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС.

По ее словам, из-за проблем с ратификацией соглашения в британском парламенте ЕС стоит подготовиться к «жесткому Brexit». Однако Евросоюз, как отметила Меркель, настаивает на достигнутом с британским премьер-министром Терезой Мэй соглашении. Также Евросоюз желает как можно скорее преодолеть переходную фазу Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря по итогам заседания Совета ЕС председатель совета Дональд Туск заявил, что соглашение по выходу Великобритании из состава Евросоюза не будет пересматриваться. Он подчеркнул, что повторных переговоров по соглашению Евросоюз также не приемлет.

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