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В Финляндии прекратили программу изучения русского языка в школах

Политика

Из-за «слабого интереса учащихся к изучению русского языка»

В Финляндии прекратили программу изучения русского языка в школах
Флаги Финляндии

Хельсинки, 14 декабря 2018, 05:22 — REGNUM  Финские власти свернули экспериментальную программу по изучению в школах русского языка вместо шведского, сообщили в российском посольстве в Хельсинки газете «Известия».

В посольстве рассказали, что официальной причиной отмены программы стало отсутствие интереса к ней со стороны местных жителей. В эксперименте участвовали всего шесть школ с восточных областей Финляндии. Но, как подчеркнули в посольстве, к лету 2018 года заявки были отозваны по причине слабого интереса учащихся к изучению русского языка.

По данным неназванного источника «Известий», в правительстве Финляндии, программа могла быть свернута из-за влияния шведского лобби в парламенте страны. Финский правозащитник Йохан Бекман, в свою очередь, предположил, что на это решение финских властей повлияла антироссийская пропаганда в местных СМИ.

Напомним, обострение отношений между Хельсинки и Москвой началось после масштабных учений НАТО в Норвегии «Единый трезубец». Финляндия и Норвегия обвинили Россию в целенаправленном создании помех, которые сильно помешали маневрам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что финский парламент занялся рассмотрением законопроекта о запрете на трудоустройство российских граждан в государственных структурах этой страны.

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