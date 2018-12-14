«Либо ничего, либо неправда»: Кедми о психологической войне против России

Москва, , 04:56 — REGNUM Создание информационного вакуума и уничтожение любой альтернативной точки зрения относительно России в настоящее время находится в ядре психологической войны США против России, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Их основная цель в Соединенных Штатах и Западной Европе не дать услышать и получить альтернативную информацию, потому что в Соединенных Штатах о России можно говорить или ничего, или ругать и обвинять ее… И это называется психологическая война. Они ее делают профессионально, а вот как ей противостоять — это уже дугой вопрос», — заявил Кедми.

По словам эксперта, именно поэтому на Западе идет кампания по борьбе с альтернативными источниками информации вроде российского телеканала RT. Ключевой задачей же является создание информационного вакуума, который должен быть заполнен исключительно антироссийской истерией.

Кедми также отметил, что нынешняя информационно-психологическая война США против России отличается от той, что велась против СССР тем, что тогда было противостояние идей и двухтактная система пропаганды: дискредитация «плохого» советского образа жизни и пропаганда «хорошего» западного. Сейчас для этого у США нет ни кадров, ни ресурсов, ни возможностей. Поэтому остается только очернение всего, что связано с Россией.