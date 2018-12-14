Эксперт: Слова Порошенко о «страхах России» — пустая предвыборная трескотня

Москва, , 04:35 — REGNUM Пустой предвыборной трескотнёй назвал заявления украинского президента Петра Порошеко о «трёх страхах России» перед Украиной член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что никакого единства общества на Украине, о котором так упорно заявляет Порошенко, нет — даже согласно опросам ангажированных украинских служб.

«Какие европейские успехи? Экономика Украины подсажена на кредитные финансовые иглы, уровень жизни падает, из страны уезжают молодые, умные и квалифицированные граждане», — добавил Безпалько.

Международное присутствие, которое Порошенко включил в список «трёх страхов», по словам эксперта, лишь свидетельствует о сильном внешнем влиянии на Украину или вовсе о внешнем управлении.

«Всё это не более чем очередная предвыборная трескотня, абсолютно пустая, ни на чём не основанная и призванная всего лишь заполнить медиапространство», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря на своей странице в Twitter украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия боится единства и европейских успехов Украины, а также международного присутствия в Крыму, Азовском море и в Донбассе.

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