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Трамп: Никаких незаконных указаний я Коэну не давал

Политика

Все незаконное Коэн делал по собственной инициативе, считает американский лидер

Вашингтон, 14 декабря 2018, 03:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал никаких незаконных поручений своему бывшему адвокату Майклу Коэну. Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я никогда не поручал ему делать что-то плохое. Все, что он делал, он делал по собственной инициативе», — заявил Трамп.

По его мнению, Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы получить снисхождение от правосудия, а также чтобы опозорить лично Трампа. Трамп подчеркнул, что нанял Коэна более десяти лет назад и неплохо работал с ним. Однако, как добавил американский президент, в выборе своего адвоката он ошибся:

«Если так посмотреть, я сделал ошибку. Я думал, он отличный парень. Я ведь обычно нанимаю хороших людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. Он признал себя виновным в уходе от уплаты налогов, а также в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Коэн заявил на суде, что передавал деньги, собранные на избирательную компанию Трампа, двум женщинам, чтобы они молчали об интимных связях с кандидатом в президенты.

Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп отреагировал на приговор по делу его экс-адвоката

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