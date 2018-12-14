Пятница, 14 Декабря 2018 года
05:22:48 МСК

Госдеп поздравил Казахстан с 27-й годовщиной независимости

Политика

Помпео: «Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество»

Вашингтон, 14 декабря 2018, 03:50 — REGNUM  Поздравление с 27-й годовщиной независимости Казахстана, которая будет праздноваться 16 декабря, выразил американский госсекретарь Майк Помпео. Поздравительное послание было направлено в Астану 13 декабря.

«От лица американского народа сердечно поздравляю народ Казахстана с 27-й годовщиной обретения независимости 16 декабря», — говорится в письме Помпео.

В обращении американский дипломат заявил о желании Вашингтона и дальше расширять сотрудничество с Астаной «на благо народов двух стран». Помпео назвал роль Астаны ключевой «в обеспечении мира и стабильности» на мировой арене.

Напомним, в 2017 году Вашингтон «затянул» с поздравлением Москвы с Днём России на несколько дней.

Читайте подробнее: США опубликовали поздравление с Днем России

Читайте ранее в этом сюжете: США оценили роль Казахстана в урегулировании ситуации в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США в Средней Азии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить