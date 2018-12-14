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В Будапеште полиция силой разогнала демонстрантов

Политика

Они пытались прорваться в здание парламента

Будапешт, 14 декабря 2018, 03:46 — REGNUM  Венгерская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента Венгрии, сообщает агентство MTI.

Агентство сообщает, что протестующие вели себя агрессивно и пытались прорваться в парламентское здание. Также происходили столкновения демонстрантов с полицией. Из-за этого правоохранители оцепили здание парламента и задержали более 30 наиболее агрессивных граждан. Отмечается, что в связи с протестными акциями на улицы Будапешта вышли усиленные наряды полиции.

Напомним, в венгерской столице Будапеште с 12 декабря проходят массовые протестные акции против изменений в трудовом законодательстве страны. Новая реформа позволит работодателям увеличить количество сверхурочных часов работы с 250 до 400 часов. Против этих нововведений и вышли протестовать граждане Венгрии.

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